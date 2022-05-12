Dizideki halini unutun! Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu yeşil gözleri ve pozlarıyla çıtayı arşa çıkardı...

Emanet dizisindeki hayat verdiği Seher karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Sıla Türkoğlu, güzelliğiyle izleyicilerinin gündeminde. İşte Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu'ndan kareler...

Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanan günlük dizi Emanet, 2 sezondur ilgiyle takip ediliyor.

Başrollerini Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceylan'ın paylaştığı romantik dram dizisi Emanet, zengin ve karizmatik bir iş adamı olan Yaman Kırımlı ile masum ve mütevazi bir hayatı olan Seher Kerimoğlu'nun hikayesini anlatıyor.

Hem Türkiye'de hem de yurt dışında ilgiyle takip edilen Emanet'te başrolü Halil İbrahim Ceyhan ile paylaşan Sıla Türkoğlu, kendini sevdirdi.

Dizide Seher karakteriyle yıldızını parlatmayı başaran Sıla Türkoğlu, seyircilerin beğeniyle izlediği oyuncular arasında yer alıyor.

Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başlayan Sıla Türkoğlu, 2019’da Yemin dizisinde Suna karakterine hayat verdi.

"Emanet'in Seher'i meğer çok başkaymış"

Ardından 2020’de Emanet dizisinde Seher karakteriyle zirveyi yaşayan oyuncu, performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, hayatına dair anlardan paylaşımlar yapıyor.

Yeşil gözleri ile gönülleri fetheden 23 yaşındaki Sıla Türkoğlu'nun fotoğraflarına beğeni yağıyor. Ünlü oyuncunun takipçileri, diziden çok farklı bir karakterde olduğunun altını yorumlarla çiziyor.

İşte Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu'nun paylaşımları...

Sıla Türkoğlu, partneri Halil İbrahim Ceyhan ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara, "İkimiz de oyunculuk kariyerimizin başındayız. Özel hayat bize özel kalsın. Bunlar konuşulmasın. İşimizle gündeme gelmek istiyoruz" cevabını vermişti.

Türkoğlu'nun aşk iddiasını yalanlamaması dikkat çekmişti.