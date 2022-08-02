Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, insanların geçmişleri yerine bugününe bakılması gerektiğini vurgulayarak "Eğer Amerikan emperyalizmine, FETÖ'ye karşı duruşlarını görürsem hepsine güvenirim" dedi.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, tv100 ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programına konuk olarak bağlandı.

Burada yaptığı açıklamalarında insanların geçmişlerinin kurcalanması yerine, bugününe bakarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Perinçek, geçmişte hata yapanların ders aldıklarını söyledi.

"Eğer Amerikan emperyalizmine, FETÖ'ye karşı duruşlarını görürsem güvenirim"

"İnsanlara şüpheyle bakarsanız ne Hz. Muhammed gibi bir başarı kazanırsınız ne de Atatürk gibi bir başarı kazanırsınız" diyen Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun için ben sizlere de güveniyorum, burada tartıştığım insanlar da var. Eğer Amerikan emperyalizmine, FETÖ’ye karşı duruşlarını görürsem, onun hepsine güvenirim geçmişleri de unuturum.

Doğu Perinçek: İnsanların geçmişlerini kurcalayıp durmayın VİDEO



"Hatta 15 Temmuz'da bildiri yayınlar 'FETÖ'yle mücadeleyim' derse kefil olurum"

Hatta 15-16 Temmuz gecesi diyelim, bir kurumları vardı 'Yurtta Sulh Konseyi'. O bildirileri yayınlayanları bile 'Bugün ben FETÖ'yle mücade ediyorum' diyorsa ne güzel onları tebrik ederiz ve onlara kefil olurum.

"İnsanların geçmişlerini kurcalamayın"

Bakın savaşan liderler bunu yapmaz. Sen geçmişte bunu yapmıştın, şunu yapmıştın, bunlarla savaş kazanamayız. Onun için sizleri de bu tavra davet ediyorum. İnsanların geçmişlerini kurcalayıp durmayın, bugün yaptıklarına bakalım. Türkiye zor ve çetin bir döneme giriyor, o çetin dönemin tavırlarını alalım, insanımıza güvenelim. Geçmişte hata yapmış insanlar bu dönemlerde daha makbuldür.Çünkü hatalar da çok esaslı öğretmenlerdir."

Öte yandan Perinçek'in yaptığı açıklamalar, akıllara terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'dan aldığı çiçek fotoğrafını getirdi.

Perinçek, her tartışmada karşısına çıkartılan çiçek verme olayıyla ilgili duyduğu rahatsızlığı, katıldığı bazı televizyon programlarında dile getirmişti.



