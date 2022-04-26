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Doğuma gün sayan Sinem Kobal'ın son haline bakın! Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi güzelliğiyle yaktı geçti

Doğuma gün sayan Sinem Kobal'ın son haline bakın! Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi güzelliğiyle yaktı geçti

İkinci bebeğine kavuşmak için gün sayan oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Doğal güzelliğini gözler önüne seren Kobal, iltifat yağmuruna tutuldu.