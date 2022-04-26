Petrol
102.93
0.75%
Euro
15.81
-0.14%
Dolar
14.80
0.19%
Altın
905.56
0.40%
Borsa
2483
0.41%
Bitcoin
601.392
4.13%
BTXN Coin
20.59
-1.85%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C
    • Doğuma gün sayan Sinem Kobal'ın son haline bakın! Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi güzelliğiyle yaktı geçti

    Doğuma gün sayan Sinem Kobal'ın son haline bakın! Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi güzelliğiyle yaktı geçti

    İkinci bebeğine kavuşmak için gün sayan oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Doğal güzelliğini gözler önüne seren Kobal, iltifat yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 14:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Doğuma gün sayan Sinem Kobal'ın son haline bakın! Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi güzelliğiyle yaktı geçti

    2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alıyor.

    2020 yılında ilk kızları Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, şimdilerde ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.

    Doğum için gün sayan Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Oyuncu çift, geçtiğimiz günlerde güzel havanın tadını kızları Lalin ile çıkarmış ve Kobal'ın aile paylaşımı büyük ilgi görmüştü.

    Artık tüm vaktini ailesine ayıran Sinem Kobal'dan doğuma günler kala yeni paylaşım geldi.

    Güzelliğiyle mest etti

    İkinci kez kız annesi olmaya hazırlanan Sinem Kobal, Instagram hesabından doğal güzelliğini gözler önüne seren bir karesini yayınladı.

    Hamileliği boyunca görüntü vermekten kaçınan Kobal'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

    Takipçileri, güzel oyuncuya "Bu ne güzellik", ''Allah'ım güzelliğe bak'', ''Maşallah'' demeden geçmedi.

    Doğuma gün sayan Sinem Kobal ın son haline bakın! Kenan İmirzalıoğlu nun biricik eşi güzelliğiyle yaktı geçti #1

    Doğuma gün sayan Sinem Kobal ın son haline bakın! Kenan İmirzalıoğlu nun biricik eşi güzelliğiyle yaktı geçti #2

    Doğuma gün sayan Sinem Kobal ın son haline bakın! Kenan İmirzalıoğlu nun biricik eşi güzelliğiyle yaktı geçti #3

    Doğuma gün sayan Sinem Kobal ın son haline bakın! Kenan İmirzalıoğlu nun biricik eşi güzelliğiyle yaktı geçti #4

    Doğuma gün sayan Sinem Kobal ın son haline bakın! Kenan İmirzalıoğlu nun biricik eşi güzelliğiyle yaktı geçti #5

    Doğuma gün sayan Sinem Kobal ın son haline bakın! Kenan İmirzalıoğlu nun biricik eşi güzelliğiyle yaktı geçti #6

    Doğuma gün sayan Sinem Kobal ın son haline bakın! Kenan İmirzalıoğlu nun biricik eşi güzelliğiyle yaktı geçti #7

    Doğuma gün sayan Sinem Kobal ın son haline bakın! Kenan İmirzalıoğlu nun biricik eşi güzelliğiyle yaktı geçti #8


    İlginizi Çekebilir

    'Tortum şelalesi kurudu' iddiasına cevap
    Gündem

    'Tortum şelalesi kurudu' iddiasına cevap

    Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ı taşıyor
    Futbol

    Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ı taşıyor

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Görüş Bildir