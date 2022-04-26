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- Doğuma gün sayan Sinem Kobal'ın son haline bakın! Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi güzelliğiyle yaktı geçti
Doğuma gün sayan Sinem Kobal'ın son haline bakın! Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi güzelliğiyle yaktı geçti
- Haber Merkezi
- 26.04.2022 - 14:22
2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alıyor.
2020 yılında ilk kızları Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, şimdilerde ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.
Doğum için gün sayan Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Oyuncu çift, geçtiğimiz günlerde güzel havanın tadını kızları Lalin ile çıkarmış ve Kobal'ın aile paylaşımı büyük ilgi görmüştü.
Artık tüm vaktini ailesine ayıran Sinem Kobal'dan doğuma günler kala yeni paylaşım geldi.
Güzelliğiyle mest etti
İkinci kez kız annesi olmaya hazırlanan Sinem Kobal, Instagram hesabından doğal güzelliğini gözler önüne seren bir karesini yayınladı.
Hamileliği boyunca görüntü vermekten kaçınan Kobal'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Takipçileri, güzel oyuncuya "Bu ne güzellik", ''Allah'ım güzelliğe bak'', ''Maşallah'' demeden geçmedi.