Doğuma hazırlık yaptığı anları yayınlamıştı! Zahide Yetiş'in oğlu kocaman oldu...

Doğuma hazırlık yaptığı anları yayınlamıştı! Zahide Yetiş'in oğlu kocaman oldu...

Sunduğu programlarla adından söz ettiren Zahide Yetiş, oğlu Aras ile gündem oldu. Oğlunu basından uzak tutan Yetiş, kendi sosyal medya hesabından paylaşmayı ise ihmal etmiyor.

ATV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş'le Mutfak Bahane programını sunan Zahide Yetiş, daha önce birçok kanalla çalıştı.

Genellikle sabah programları sunan ve programlarda sağlıklı içeriklere yer veren Yetiş, 2014 yılında dünyaevine girdi.

2014 yılında Cem Arısoy ile dünyaevine giren ve mutlu bir evliliği olan Yetiş, uzun bir süredir anne olmak istiyordu.

Anne olduğu sırada Show TV ekranlarında yayın yapan sunucu, doğum anına dair detayları onu sevenlerle paylaşmıştı.

Bir erkek bebek dünyaya getiren Zahide Yetiş, oğluna Aras adını verdi ve çok uzun bir süre onu sosyal medyasında dahi paylaşmadı.

Müge Anlı ve Zuhal Topal'ın çok yakın arkadaşı olan Zahide Yetiş'in oğlu şimdilerde kocaman oldu. Babasına daha çok benzeyen Aras, tatlılığı ile dikkatleri üzerine çekti.

ZAHİDE YETİŞ'İN OĞLU BÜYÜDÜ

Mutlu bir evlilik süren ve oğlunu sevgi dolu yetiştirmeye çalışan Zahide Yetiş, sosyal medya hesabından oğluyla ilgili videolar paylaşıyor.

Fotoğraf yerine videolar paylaşmayı tercih eden Yetiş, oğlunu her anlamda daha güvenli yetiştirmeye çalışıyor.

Oğlu ile Çeşme'ye gittiği anları yayınlayan Yetiş, oğlunun bilet kontrol noktalarında yaptığı işlemleri takipçilerinin beğenisine sundu.

HABERİ MÜGE ANLI VERDİ

Tüp bebek tedavisiyle hamile kalan Zahide Yetiş, Aras'ı 3 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya getirdi.

Zahide Yetiş’in doğum haberini ilk duyuran kişi ise en yakın arkadaşı Müge Anlı olmuştu. Anlı doğuma giden Yetiş'e dair detayları canlı yayında paylaşarak, durumunun iyi olduğunu söylemişti.