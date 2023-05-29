Doğuş'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımı: 'Dünya lider görsün'

28 Mayıs'ta düzenlenen ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi.
Milyonlarca seçmenin oylarıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi dünyada yankı uyandırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zaferinin ardından ünlü isimlerde Erdoğan'a destek mesajları yayınlamaya başladı.
Ünlü şarkıcı Doğuş'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutladı.
Doğuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile pozunu paylaşarak 'Dünya lider görsün' notunu ekledi.