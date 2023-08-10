Doktorlar'ın çapkın cerrahı Arslan'ın karizma gitti, yıllar acımadı! "Kadınların ahı tuttu" Doktorlar dizisinde canlandırdığı Arslan İbrahimoğlu karakteriyle hafızalara kazınan Devrim Nas'ın son hali şaşırttı.

2000'li yıllara damga vuran hatta yıllarca tekrar bölümleri yayınlanan Doktorlar dizisi, hafızalardaki yerini koruyor.

Başrollerini Kutsi, Yasemin Özilhan, Leyla Göksun, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun paylaştığı dizi, 2011 yılında final yaptı.

Grey's Anatomy dizisinden uyarlananan dizide doktorların yaşantıları ve aşkları konu edinen dizi, bir neslin aklına adeta kazındı.

Doktor Levent, Ela, Suat, Zenan, Hasan, Jülide, gibi karakterlerin yer aldığı dizide, Arslan karakteriyle Devrim Nas rol aldı.

Plastik Cerrah Arslan İbrahimoğlu, herhangi bir duygusal yakınlık hissetmediği kadınlarla bile birlikte olan, çapkın ve açık sözlü biri olması nedeniyle seyircilerin dikkatini çekti.

Yaşlandı

Doktorlar dizisinin çapkın cerrahı Devrim Nas'ın son hali ortaya çıktı.

Yaz Evi, Osman Amcanın Elleri, Bizim Aile, Ruhsar, İkinci Bahar, Zeybek Ateşi, Melekler Adası, Sis Ve Gece, Mavi Gözlü Dev, Ece, Makber, Karakol gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu yıllar içindeki değişimi şaşırttı.

İşte son hali...