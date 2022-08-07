Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan İzzet Özilhan'dan boşanıyor mu?

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan İzzet Özilhan'dan boşanıyor mu?

Bir döneme damga vuran dizi Doktorlar'da Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan ile ayrılacağı dedikoduları sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Yasemin Ergene, bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde "Ela" karakteriyle milyonların gönlünde taht kurdu.

22 Ocak 1985 yılında Hamburg'da dünyaya gelen Yasemin Ergene, 16 Temmuz 2011 yılında iş adamı İzzet Özilhan ile evlendi.

Emine ve Ela isminde iki kız çocuğu dünyaya getiren Yasemin Özilhan, evlendikten sonra setlerden çekildi.

2011 yılında evlenen ve 2 kız çocukları olan Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan şimdilelerde evlilikleriyle gündemde.

Yasemin Özilhan'ın son zamanlarda eşi İzzet Özilhan ile birlikte görülmemesi evliliklerinde kriz yaşandığı dedikodusuna neden olmuştu.ı.

Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan'ın boşanacağı iddiaları sosyal medyada yer alırken çiftin hamleleri de kafa karıştırdı.

Fotoğrafları sildi

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan hakkındaki ayrılık iddiası, İzzet Özilhan'ın Instagram hesabını kapatması ve Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan ile fotoğraflarından bazılarını silmesi güçlendirdi.

Sosyal medyaya damga vuran bu detay sonrası ikilinin uzun süredir bir arada olmadıkları ve evleri ayırdıkları iddia edildi.

Taraflardan ise henüz bir açıklama gelmedi.