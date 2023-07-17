Doktorlar'ın Jülide'si son haliyle sosyal medyayı ateşe verdi! "Doktor Arslan neler kaçırmış neler" Doktorlar dizisinde Jülide'ye hayat veren Mehtap Altunok, son haliyle güzelliğini koruduğunu gözler önüne serdi. Altunok, cildi ve fiziği ile görenleri kendisine hayran bıraktı.

Herkesi ekran başına kilitleyen efsane bir diziydi Doktorlar...

İzlendiği dönem herkesi doktor gibi hissettiren dizi, oyuncu kadrosu ve konularıyla ekrana damga vurdu.

Geçen yıllara rağmen tekrarlarıyla da rekor kırmayı başaran diziye Mehtap Altunok, 46. bölümde girdi.

Dizinin 46. bölümünde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak yani hastanenin jinekoloğu olarak dahil olan Jülide karakteri, 87. bölümde bizlere veda etmişti.

Doktor Aslan ile aşk yaşayan ve oyunculuğuyla da göz dolduran başarılı ismin son hali de olay oldu.

Doktor Jülide güzelliğinden bir şey kaybetmemiş...

Ekran kariyerine 2005 yılında Beyaz Gelincik ile başlayan Mehtap Altunok, Tutsak ve Genco dizilerinde boy gösterdi. Doktorlar dizisinden sonra ekranlara ara veren Altunok, her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşti.

2015 yılında "Baba Candır" dizisinden gelen teklif ile yeniden Türkiye'ye dönen Mehtap Altunok, daha sonrasında Çatı Katı Aşk dizisinde "Şenay" olarak seyirci karşısına çıktı.

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, son haliyle ise görenleri kendisine hayran bıraktı. Ekranlarda yer almayan başarılı isim, kızıyla bol bol paylaşım yapıyor.

Yıllar geçmesine rağmen hiç değişmeyen ünlü oyuncuya takipçilerinden 'Güzelliğine güzellik katılmış.', 'Yıllar geçse de çok güzel.' gibi yorumlar geliyor.