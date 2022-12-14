Dominik yolcusu! İşte 2023 Survivor'ın ikinci yarışmacısı...

Acun Ilıcalı, Berdan Mardini'nin ardından Survivor'a gidecek olan ikinci ismi de açıkladı.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor, yeni sezon için hazırlıklara başladı.

Survivor 2023 kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor...

Acun Ilıcalı, ilk yarışmacıyı Berdan Mardini olarak açıkladı. Survivor 2023 kadrosu merakla beklenirken, bir isim daha belli oldu.

Böylece, "Survivor kadrosunda kimler olacak" sorusuna bir yanıt daha geldi.

Ümit Erdim kadroda

Yarışmaya sıkı bir şekilde hazırlanan Ümit Erdim'in Survivor'a seçildiğini Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu.

Ilıcalı, "Ümit Erdim Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim" yazdı.