Dönence dizisi ne zaman başlayacak? Dönenci dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte dizinin hikayesi... Kanal D ekranlarında yeni yayınlanacak olan Dönence dizisinin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Kanal D İç Yapımlar tarafından yapılacak olan dizinin yönetmenliğini bir dönem Kavak Yelleri dizinin yönetmenliğini de yapan Kerem Çakıroğlu yapacak. Peki Dönence dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yaz dizilerinden olacak olan ve yaz aylarında yayınlanması beklenen Dönence dizisinin cast çalışmaları devam ediyor. İlgiyle takip edilen diziden yeni haberler gelirken, ilk başrol oyuncusu da belli oldu. Yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın yaptığı dizinin uyarlama olup olmadığı ve konusu sorgulanıyor.

Dönence dizisi konusu nedir?

Dizinin uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. İsrail formatlı, orijinal adı “Exceptional” olan diziden uyarlama olacak olan dizide; Foça’nın tarihi dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri yer alacak. Ekranda görsel şölen yaratacak olan Dönence Gülce isminde asperger sendromlu kardeşi olan Gece’nin hikâyesini ekrana taşımış olacak.

Dönence dizisi oyuncuları kimler?

Yaz sezonunda ekrana gelecek dizi için başarılı oyuncu Caner Topçu ile anlaşıldı. Başarılı isim, dizide Özgür karakterini canlandıracak. Yönetmen koltuğunda Kavak Yelleri'ni de ekrana taşıyan Kerem Çakıroğlu otururken, diziyi Nuray Uslu'nun kaleme alması bekleniyor.