Dönence dizisinin Sera'sı Nazlı Çetin cesur pozlarıyla büyüledi! "Çiçek gibisin" Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Dönence’de Sera karakteriyle beğeni toplayan Nazlı Çetin’i bir de sosyal medyada görün. Güzel oyuncu iddialı pozlarıyla takipçilerini kendine hayran bırakıyor. İşte o pozlar...

ensonhaber.com Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun paylaştığı Dönence dizisi her hafta Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Hikayesi ve eşsiz çekim mekanlarıyla büyük ilgi gören Dönence dizisinin oyuncuları da sık sık gündeme geliyor. Dizide Sera karakterine hayat veren genç oyuncu Nazlı Çelik, oyunculuğu ve duru güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Sosyal medya pozları olay! Yaklaşık 570 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından pozlarını yayınlayan Nazlı Çelik, son pozlarıyla olay oldu. 19 yaşındaki genç oyuncunun doğal güzelliği takipçilerini coşturdu. Pozlara binlerce beğeni ve yorum geldi. 19 yaşındaki ünlü oyuncu Nazlı Çetin, Miss Turkey 2019’un 11 numaralı finalistiydi. Aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi’nde İngilizce Öğretmenliği bölümünde eğitimini sürdürüyor. Nazlı Çetin, daha önce Şeref Sözü, Mucize Doktor, Kardeşlerim gibi dizilerde de rol aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.