Dönence'nin Gece'si Sümeyye Aydoğan, cesur pozlarıyla mest etti!

Kanal D’nin yeni dizisi Dönence, çekimlerinin bir kısmı İzmir’in Foça ilçesinde gerçekleşiyor.

Dizinin başrol oyuncusu Sümeyye Aydoğan, İzmir Foça’da tatil pozlarını peş peşe sıraladı. Gören gözlerini alamadı.

Geçtiğimiz sezon Duy Beni dizisiyle hafızalara kazınan Sümeyye Aydoğan, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Sık sık paylaşımlar yapan güzel oyuncu, cesur ve iddialı pozlarıyla adeta takipçilerini büyülüyor. O pozlara bir yenisi daha eklendi.

Kusursuz fiziğiyle büyüledi

Dönence dizisinde Gece karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Sümeyye Aydoğan, beyaz takımıyla iddialı pozlar verdi.

Dönence'nin Gece'si Sümeyye Aydoğan, cesur pozlarıyla mest etti!

Verdiği pozları sosyal medya hesabından peş peşe sıraladı. Ünlü oyuncunun cesur pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Dönence'nin Gece'si Sümeyye Aydoğan, cesur pozlarıyla mest etti!

Başarılı oyuncunun pozlarına "Ortalık alev aldı", "The kum saati” ,”Foça yandı”, "Kalbim duracak" gibi yorumlar geldi.

Dönence'nin Gece'si Sümeyye Aydoğan, cesur pozlarıyla mest etti!