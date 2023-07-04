Dönence'nin Gece'si Sümeyye Aydoğan, cesur pozlarıyla mest etti! "Buralar yangın yeri" Kanal D ekranlarında Dönence dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Sümeyye Aydoğan, İzmir Foça'dan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sahildeki cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

Kanal D’nin yeni dizisi Dönence, çekimlerinin bir kısmı İzmir’in Foça ilçesinde gerçekleşiyor. Dizinin başrol oyuncusu Sümeyye Aydoğan, İzmir Foça’da tatil pozlarını peş peşe sıraladı. Gören gözlerini alamadı. Geçtiğimiz sezon Duy Beni dizisiyle hafızalara kazınan Sümeyye Aydoğan, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Sık sık paylaşımlar yapan güzel oyuncu, cesur ve iddialı pozlarıyla adeta takipçilerini büyülüyor. O pozlara bir yenisi daha eklendi. Kusursuz fiziğiyle büyüledi Dönence dizisinde Gece karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Sümeyye Aydoğan, beyaz takımıyla iddialı pozlar verdi. Verdiği pozları sosyal medya hesabından peş peşe sıraladı. Ünlü oyuncunun cesur pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. Başarılı oyuncunun pozlarına "Ortalık alev aldı", "The kum saati” ,”Foça yandı”, "Kalbim duracak" gibi yorumlar geldi.