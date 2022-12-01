DÖNÜYOR! Uğur Dündar'ın yeni programı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

DÖNÜYOR! Uğur Dündar'ın yeni programı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Gazeteci Uğur Dündar, yeniden program yapmaya başlayacak. Peki Uğur Dündar'ın yeni programı hangi kanalda, adı ne? İşte detaylar...

Duayen gazeteci ve haber programcısı Uğur Dündar ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

"Arena" programıyla yıllarca ekranda olan Dündar yeni bir işle televizyon ekranlarına döneceğini açıkladı.

Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtlayan Dündar, ekranlara hangi kanalda ve ne zaman döneceği ile ilgili sinyali verdi.

Peki Uğur Dündar'ın yeni programının adı ne, konusu ne? Uğur Dündar'ın yeni programı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Uğur Dündar'ın programı hangi kanalda, ne zaman?

79 yaşındaki Uğur Dündar'ın yılbaşından sonra başlayacağı program TV100 ekranlarında yayınlanacak.

Kanaldan yapılan açıklamada, "7 Ocak'tan itibaren her cumartesi gecesi saat 22.00'de 'Uğur Dündar'ın Panoraması' adlı programla ekrana gelecek olan Dündar, güncel ve siyasi gelişmeleri yorumlayacak" denildi.

Adı belli oldu

Kendi programını yapacağını dile getiren Dünar, 'Uğur Dündar'ın Panoraması' ile ekranlara gelecek.