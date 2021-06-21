Doya Doya Moda Betül neden yok, ayrıldı mı? Jüri üyesi duyurdu...

Doya Doya Moda Betül neden yok, ayrıldı mı? Jüri üyesi duyurdu...

Doya Doya Moda All Star yarışmacılar arasında yer alan Betül Böçkün, yeni bölümde ekranlara gelmedi. Seyirciler, Doya Doya Moda Betül neden yok sorusunu araştırırken yanıt jüriden geldi.

Doya Doya Moda All Star bölümleri ile sezona devam ediyor.

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Betül Böçkün, Doya Doya Moda All Star'a katılan isimler arasında yer alıyordu. Ancak geçtiğimiz hafta finalinde Betül'ün yer almaması merak konusu oldu.

Bu hafta ise Betül'ün yerine yeni yarışmacı geldi. Programın takipçileri ise Betül'e dair bilgileri araştırmaya başladı.

Peki, Doya Doya Moda Betül neden yok? Doya Doya Moda Betül elendi mi, ayrıldı mı? İşte jüriden açıklamalar...

DOYA DOYA MODA BETÜL NEDEN YOK, AYRILDI MI?

Jüri üyesi Umut Eker, Betül Böçkün’ün yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. “Bir şey açıklamak zorundayım, üzülerek açıklayacağım. Bugün Betül sağlık sorunu nedeniyle aramızda değildi. Az önce aldığımız habere göre Betül artık aramızda olamayacak. Sesli bir ortamda bulunmaması kendisi için daha iyi olamayacak. “ sözleriyle Betül Böçkün’ün ayrıldığını duyurdu.

Sürpriz bir şekilde programa veda eden Betül Böçkün'ün Instagram hesabında veda postu paylaştı ve altına "Ddm evindeki son kombin olarak buda burda dursun." notunu düştü.

BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

Aslen Bingöllü olan Betül Böçkün, 24 yaşındadır. Babası ve annesi ayrı olan Betül Böçkün, annesi ile görüşmediklerini ve annesini neredeyse hiç görmediğini ifade etmişti. Daha önce bir evlilik yapmış olan Betül Böçkün'ün çocuğu hayatını kaybetmişti. Yarışmacı, 3 yaşındaki çocuğunun vefat ettiğini dile getirirken tüm jüri üyeleri göz yaşlarına boğulmuştu.

Annesiyle babasının yollarını ayırılmasının ardından annesinden hiç haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerini halalarının büyüttüğünü açıklamıştı. Doya Doya Moda'da makyajını ve saçını kendisi yapan Betül Böçkün, kuaförlük mesleği yapıyor.