Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Ayça Erbaş kimdir? İşte 14 Kasım 2022 puan durumu!

Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Ayça Erbaş kimdir? İşte 14 Kasım 2022 puan durumu!

Doya Doya Moda'da bugünün birincisi merak konusu olurken, yeni yarışmacı Ayça Erbaş araştırılmaya başladı. Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Ayça Erbaş kimdir? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitleyen Doya Doya Moda programında heyecan devam ediyor.

Her hafta yeni bir yarışmacının katılımıyla, 7 ayrı yarışmacı tarzlarını yarıştırıyor.

Haftanın 5 günü farklı konseptlerle kombin yapan yarışmacılar arasında en düşük puanı toplayan yarışmacı veda ediyor.

Birbirinden tarz yarışmacıların bulunduğu programda hafta içi 5, finalinde ise 10 üzerinden puanlama yapılıyor. Programın jüri koltuğunda ise Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez yer alıyor.

Yarışmaya bu hafta dahil olan Ayça Erbaş, dikkat çeken isimlerden biri oldu. Peki Doya Doya Moda yarışmasında bugünün birincisi kim oldu? Ayça Erbaş kimdir? İşte 14 Kasım 2022 puan sıralaması...

Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda programında bugünün birincisi 20 puanla Elisa Durulay oldu.

Doya Doya Moda 14 Kasım puan durumu

Aleyna:10 puan

Hülya: 11 puan

Esra: 10 puan

Özlem: 11 puan

Elisa: 20 puan

Eda: 17 puan

Ayça: 14 puan

Ayça Erbaş kimdir?

Bugünden itibaren birincilik için yarışacak güzel yarışmacı her ne kadar maske ile toplanma alanına gelse de izleyiciler kendisini bulmayı başardı. Yüzünü sadece jüriye göstermek istemesi bir hayli dikkat çekti. Yasemin Yıılmaz ise 'Ne kadar güzel bir yüzün var' sözleriyle Erbaş'ı övdü.

Ayça Erbaş 23 yaşında. 1.60 metre boyunda ve 36 beden. Havalı, dikkat çeken ve yeri geldiğinde özendiren bir tarzı olduğunu söyledi.