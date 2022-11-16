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- Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 16 Kasım 2022 puan durumu!
Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 16 Kasım 2022 puan durumu!
- 16.11.2022 - 13:15
TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitleyen Doya Doya Moda programında heyecan devam ediyor.
Her hafta yeni bir yarışmacının katılımıyla, 7 ayrı yarışmacı tarzlarını yarıştırıyor.
Haftanın 5 günü farklı konseptlerle kombin yapan yarışmacılar arasında en düşük puanı toplayan yarışmacı veda ediyor.
Birbirinden tarz yarışmacıların bulunduğu programda hafta içi 5, finalinde ise 10 üzerinden puanlama yapılıyor. Programın jüri koltuğunda ise Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez yer alıyor.
Peki Doya Doya Moda yarışmasında bugünün birincisi kim oldu? İşte 16 Kasım 2022 puan sıralaması...
Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?
Doya Doya Moda gün birincileri 20 puanla Eda, Elisa, Hülya ve Aleyna oldu.
Doya Doya Moda 16 Kasım 2022 puan durumu
Hülya 20 puan
Elisa 20 puan
Eda 20 puan
Aleyna 20 puan
Ayça 6 puan
Esra 12 puan
Özlem 9 puan