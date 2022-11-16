Petrol
94.43
0.61%
Euro
19.4045
0.69%
Dolar
18.6139
0.07%
Altın
1.066
0.24%
Borsa
4754
0.00%
Bitcoin
318.585
-0.44%
BTXN Coin
6.99
-7.29%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 16 Kasım 2022 puan durumu!

    Doya Doya Moda'da günün puanları belli oldu. Bugünün birincisi ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte puan durumu...
    • 16.11.2022 - 13:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 16 Kasım 2022 puan durumu!

    TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitleyen Doya Doya Moda programında heyecan devam ediyor.

    Her hafta yeni bir yarışmacının katılımıyla, 7 ayrı yarışmacı tarzlarını yarıştırıyor.

    Haftanın 5 günü farklı konseptlerle kombin yapan yarışmacılar arasında en düşük puanı toplayan yarışmacı veda ediyor.

    Birbirinden tarz yarışmacıların bulunduğu programda hafta içi 5, finalinde ise 10 üzerinden puanlama yapılıyor. Programın jüri koltuğunda ise Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez yer alıyor.

    Peki Doya Doya Moda yarışmasında bugünün birincisi kim oldu? İşte 16 Kasım 2022 puan sıralaması...

    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

    Doya Doya Moda gün birincileri 20 puanla Eda, Elisa, Hülya ve Aleyna oldu.

    Doya Doya Moda 16 Kasım 2022 puan durumu

    Hülya 20 puan

    Elisa 20 puan

    Eda 20 puan

    Aleyna 20 puan

    Ayça 6 puan

    Esra 12 puan

    Özlem 9 puan

    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 16 Kasım 2022 puan durumu! #1


    Hayko Cepkin, eski fotoğrafını yayınladı
    Magazin

    Hayko Cepkin, eski fotoğrafını yayınladı

    Bilecik’te, 2 vatandaş dolandırılmaktan son anda kurtuldu
    3. Sayfa

    Bilecik’te, 2 vatandaş dolandırılmaktan son anda kurtuldu

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir