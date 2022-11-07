Petrol
97.84
-0.74%
Euro
18.5727
0.44%
Dolar
18.6028
0.20%
Altın
1.002
-0.17%
Borsa
4328
2.62%
Bitcoin
389.494
-1.94%
BTXN Coin
10.12
-2.69%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 7 Kasım 2022 puan durumu!

    Doya Doya Moda'da yeni haftaya girildi. Bugünün birincisi ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte puan durumu...
    • 07.11.2022 - 15:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 7 Kasım 2022 puan durumu!

    TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitleyen Doya Doya Moda programında heyecan devam ediyor.

    Her hafta yeni bir yarışmacının katılımıyla, 7 ayrı yarışmacı tarzlarını yarıştırıyor.

    Haftanın 5 günü farklı konseptlerle kombin yapan yarışmacılar arasında en düşük puanı toplayan yarışmacı veda ediyor.

    Birbirinden tarz yarışmacıların bulunduğu programda hafta içi 5, finalinde ise 10 üzerinden puanlama yapılıyor. Programın jüri koltuğunda ise Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez yer alıyor.

    Peki Doya Doya Moda yarışmasında bugünün birincisi kim oldu? İşte 7 Kasım 2022 puan sıralaması...

    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

    Doya Doya Moda gün birincisi 18 puanla Eda ve Esra oldu.

    Doya Doya Moda 7 Kasım 2022 puan durumu

    Eda 18 puan

    Elisa 15 puan

    Hülya 17 puan

    Aleyna 12 puan

    Esra 18 puan

    Cansel 13 puan

    Özlem 15 puan

    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 7 Kasım 2022 puan durumu! #1


    Mehmet Büyükekşi'den hakem atamaları açıklaması
    Futbol

    Mehmet Büyükekşi'den hakem atamaları açıklaması

    2 ay önce yaptığı yatırım zengin etti!
    Advertorial

    2 ay önce yaptığı yatırım zengin etti!

    Greyder 7 Kasım
    Advertorial

    Greyder 7 Kasım

    Görüş Bildir