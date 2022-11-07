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Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 7 Kasım 2022 puan durumu!

Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 7 Kasım 2022 puan durumu!

Doya Doya Moda'da yeni haftaya girildi. Bugünün birincisi ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte puan durumu...