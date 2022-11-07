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- Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 7 Kasım 2022 puan durumu!
Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 7 Kasım 2022 puan durumu!
- 07.11.2022 - 15:05
TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitleyen Doya Doya Moda programında heyecan devam ediyor.
Her hafta yeni bir yarışmacının katılımıyla, 7 ayrı yarışmacı tarzlarını yarıştırıyor.
Haftanın 5 günü farklı konseptlerle kombin yapan yarışmacılar arasında en düşük puanı toplayan yarışmacı veda ediyor.
Birbirinden tarz yarışmacıların bulunduğu programda hafta içi 5, finalinde ise 10 üzerinden puanlama yapılıyor. Programın jüri koltuğunda ise Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez yer alıyor.
Peki Doya Doya Moda yarışmasında bugünün birincisi kim oldu? İşte 7 Kasım 2022 puan sıralaması...
Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?
Doya Doya Moda gün birincisi 18 puanla Eda ve Esra oldu.
Doya Doya Moda 7 Kasım 2022 puan durumu
Eda 18 puan
Elisa 15 puan
Hülya 17 puan
Aleyna 12 puan
Esra 18 puan
Cansel 13 puan
Özlem 15 puan