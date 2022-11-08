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- Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Elisa Durulay kimdir? İşte 8 Kasım 2022 puan durumu!
Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Elisa Durulay kimdir? İşte 8 Kasım 2022 puan durumu!
- 08.11.2022 - 13:24
TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitleyen Doya Doya Moda programında heyecan devam ediyor.
Her hafta yeni bir yarışmacının katılımıyla, 7 ayrı yarışmacı tarzlarını yarıştırıyor.
Haftanın 5 günü farklı konseptlerle kombin yapan yarışmacılar arasında en düşük puanı toplayan yarışmacı veda ediyor.
Birbirinden tarz yarışmacıların bulunduğu programda hafta içi 5, finalinde ise 10 üzerinden puanlama yapılıyor. Programın jüri koltuğunda ise Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez yer alıyor.
Yarışmaya bu hafta dahil olan fenomen Elisa Durulay, dikkat çeken isimlerden biri oldu.
Peki Doya Doya Moda yarışmasında bugünün birincisi kim oldu? Elisa Durulay kimdir? İşte 8 Kasım 2022 puan sıralaması...
Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?
Doya Doya Moda programında günün birincisi 17 puanla Hülya oldu.
Doya Doya Moda 8 Kasım puan durumu
Eda 10 puan
Elisa 15 puan
Hülya 17 puan
Aleyna 11 puan
Esra 16 puan
Cansel 5 puan
Özlem 7 puan
Doya Doya Moda Elisa Durulay kimdir?
TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programına bu hafta dahil olan Elisa Durulay 2002 doğumludur.
Yarışmaya İstanbul'dan katılan Elisa Durulay, 2021 yılında çalıştığı şirketten istifa etmiştir. Moda ile yakından ilgilenmektedir.