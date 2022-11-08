Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Elisa Durulay kimdir? İşte 8 Kasım 2022 puan durumu!

Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Elisa Durulay kimdir? İşte 8 Kasım 2022 puan durumu!

Doya Doya Moda'da bugünün birincisi merak konusu olurken, yeni yarışmacı Elisa Durulay araştırılmaya başladı. Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Elisa Durulay kimdir? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitleyen Doya Doya Moda programında heyecan devam ediyor.

Her hafta yeni bir yarışmacının katılımıyla, 7 ayrı yarışmacı tarzlarını yarıştırıyor.

Haftanın 5 günü farklı konseptlerle kombin yapan yarışmacılar arasında en düşük puanı toplayan yarışmacı veda ediyor.

Birbirinden tarz yarışmacıların bulunduğu programda hafta içi 5, finalinde ise 10 üzerinden puanlama yapılıyor. Programın jüri koltuğunda ise Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez yer alıyor.

Yarışmaya bu hafta dahil olan fenomen Elisa Durulay, dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Peki Doya Doya Moda yarışmasında bugünün birincisi kim oldu? Elisa Durulay kimdir? İşte 8 Kasım 2022 puan sıralaması...

Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda programında günün birincisi 17 puanla Hülya oldu.

Doya Doya Moda 8 Kasım puan durumu

Eda 10 puan

Elisa 15 puan

Hülya 17 puan

Aleyna 11 puan

Esra 16 puan

Cansel 5 puan

Özlem 7 puan

Doya Doya Moda Elisa Durulay kimdir?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programına bu hafta dahil olan Elisa Durulay 2002 doğumludur.

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Elisa Durulay, 2021 yılında çalıştığı şirketten istifa etmiştir. Moda ile yakından ilgilenmektedir.