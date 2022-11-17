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    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Hülya neden yok? İşte sebebi ve 17 Kasım 2022 puan durumu!

    Doya Doya Moda'da günün puanları belli oldu. Hülya’nın yarışmayı yarıda bırakması dikkat çekti. Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Hülya neden gitti? İşte sebebi ve puan durumu...
    • 17.11.2022 - 13:04
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    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Hülya neden yok? İşte sebebi ve 17 Kasım 2022 puan durumu!

    TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitleyen Doya Doya Moda programında heyecan devam ediyor.

    Her hafta yeni bir yarışmacının katılımıyla, 7 ayrı yarışmacı tarzlarını yarıştırıyor.

    Haftanın 5 günü farklı konseptlerle kombin yapan yarışmacılar arasında en düşük puanı toplayan yarışmacı veda ediyor.

    Birbirinden tarz yarışmacıların bulunduğu programda hafta içi 5, finalinde ise 10 üzerinden puanlama yapılıyor. Programın jüri koltuğunda ise Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez yer alıyor.

    Bugün yarışmacı Hülya'nın ekranlarda yer almaması dikkat çekti. Peki Doya Doya Moda yarışmasında bugünün birincisi kim oldu? Hülya neden yarışmayı yarıda bıraktı? İşte detaylar ve 17 Kasım 2022 puan sıralaması...

    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

    Doya Doya Moda gün birincileri 20 puanla Eda, Elisa, Esra ve Aleyna oldu.

    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Hülya neden yok? İşte sebebi ve 17 Kasım 2022 puan durumu! #1

    Hülya neden yok?

    Doya Doya Moda Hülya, bugün yarışmanın başında alışverişe başlamıştı. Ancak alışverişini tamamlayamadan yarışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Aileden kötü bir haber aldığını belirten Hülya'nın acil olarak İzmir'e gitmesi gerekti. Bu nedenle Hülya bugün podyumda yer almadı.

    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Hülya neden yok? İşte sebebi ve 17 Kasım 2022 puan durumu! #2

    Doya Doya Moda 17 Kasım 2022 puan durumu

    Elisa 20 puan

    Eda 20 puan

    Aleyna 20 puan

    Ayça 5 puan

    Esra 20 puan

    Özlem 16 puan

    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Hülya neden yok? İşte sebebi ve 17 Kasım 2022 puan durumu! #3


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