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    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte 22 Kasım 2022 puan durumu!

    Doya Doya Moda programında günün puanları belli oldu. Bugünün birincisi ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte puan durumu...
    • 22.11.2022 - 17:09
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    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte 22 Kasım 2022 puan durumu!

    TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitleyen Doya Doya Moda programında heyecan devam ediyor.

    Her hafta yeni bir yarışmacının katılımıyla, 7 ayrı yarışmacı tarzlarını yarıştırıyor.

    Haftanın 5 günü farklı konseptlerle kombin yapan yarışmacılar arasında en düşük puanı toplayan yarışmacı veda ediyor.

    Birbirinden tarz yarışmacıların bulunduğu programda hafta içi 5, finalinde ise 10 üzerinden puanlama yapılıyor. Programın jüri koltuğunda ise Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez yer alıyor.

    Peki Doya Doya Moda yarışmasında bugünün birincisi kim oldu? İşte 22 Kasım 2022 puan sıralaması...

    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

    Doya Doya Moda yarışma programında 22 Kasım 2022 Salı gününün birincisi 15 puanla Esra oldu.

    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte 22 Kasım 2022 puan durumu! #1

    22 Kasım 2022 puan durumu

    • Esra: 15
    • Eda: 9
    • Elisa: 12
    • Özlem: 8
    • Aleyna: 4
    • Melike: 4

    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte 22 Kasım 2022 puan durumu! #2


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