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Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte 22 Kasım 2022 puan durumu!

Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte 22 Kasım 2022 puan durumu!

Doya Doya Moda programında günün puanları belli oldu. Bugünün birincisi ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte puan durumu...