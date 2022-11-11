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Doya Doya Moda kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? 11 Kasım 2022 puan durumu!

Doya Doya Moda kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? 11 Kasım 2022 puan durumu!

Doya Doya Moda'da bir hafta daha sona erdi. Bu haftanın elenen ismi ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda kim elendi? İşte puan durumu...