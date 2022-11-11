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- Doya Doya Moda kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? 11 Kasım 2022 puan durumu!
Doya Doya Moda kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? 11 Kasım 2022 puan durumu!
- 11.11.2022 - 17:02
TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitleyen Doya Doya Moda programında heyecan devam ediyor.
Her hafta yeni bir yarışmacının katılımıyla, 7 ayrı yarışmacı tarzlarını yarıştırıyor.
Haftanın 5 günü farklı konseptlerle kombin yapan yarışmacılar arasında en düşük puanı toplayan yarışmacı veda ediyor.
Birbirinden tarz yarışmacıların bulunduğu programda hafta içi 5, finalinde ise 10 üzerinden puanlama yapılıyor. Programın jüri koltuğunda ise Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez yer alıyor.
Peki Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta kim elendi? İşte 11 Kasım 2022 puan sıralaması...
Kim elendi?
Doya Doya Moda’da haftanın kazanan yarışmacısı Hülya oldu ve kolyeyi kazandı. Elenen isim ise Cansel oldu.
Doya Doya Moda dünün puan sıralaması
Elisa 14
Eda 20
Hülya 17
Esra 20
Özlem 20
Aleyna 14