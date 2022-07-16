Doya Doya Moda ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kim?

Doya Doya Moda ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kim?

TV8 ekranlarında yayınlanan eğlence ve moda programı Doya Doya Moda, geri dönüyor. Peki, Doya Doya Moda ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kim?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve herkesin severek izlediği Doya Doya Moda, yeni bölümleriyle geri dönüyor.

Birbirinden farklı yarışmacıları ve konsepti ile dikkati çeken yarışma, değişen formatı ile ekranda olacak.

Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran yarışmanın jüri koltuğunda da bazı değişimler oldu.

Yenilenen yüzüyle ekrana gelmeye hazırlanan yarışmanın fanları ise detayları merak etmeye başladı.

Yarışmayı sıkı takip edenler, "Doya Doya Moda ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kim?" sorusunu soruyor.

Peki, Doya Doya Moda ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler? İşte yanıtı...

Doya Doya Moda ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kim?

TV8'in sevilen programı Doya Doya Moda, değişen formatı ve jüri üyeleri ile yeni sezona merhaba diyecek. Geçtiğimiz sezonlarda büyük beden kadın yarışmacıların yarıştığı programda artık her bedenden yarışmacılar yer alacak.

Moda ve eğlence programı Doya Doya Moda, 18 Temmuz 2022 Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün izleyicilerle buluşacak.

Doya Doya Moda'nın bu sezonki jüri üyelerinde değişiklikler yapıldı.

Geçtiğimiz haftalarda ikiz bebeklerini kucağına alan Seray Sever'in yerine Yasemin Yılmaz gelecek.

Programın diğer jüri üyeleri ise şöyle;