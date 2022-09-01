Doya Doya Moda'nın yayın saati değişti mi, kaçta başlıyor?

TV8'in severek takip edilen yarışması Doya Doya Moda'nın yeni yayın saati belli oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan eğlence ve moda programı Doya Doya Moda, yeni sezona başladı.

Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran yarışmanın jüri koltuğunda bazı değişimler oldu.

Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Serdar Uzuntaş'ın oturduğu programa bu sene yeni bir isim dahil edildi.

Seray Sever'in ikiz bebekleri nedeniyle programa bu yıl katılamamasının ardından, yerine Yasemin Yılmaz Doya Doya moda jürisi oldu.

Her sezon olduğu gibi bu sezon da büyük ilgiyle takip edilen Doya Doya Moda yarışması birbirinden hırslı yarışmacılarıyla karşımıza çıktı.

Yayın saati değişti

İlgiyle takip edilen Doya Doya Moda yarışması, son olarak yayın saatiyle gündeme geldi.

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Doya Doya Moda, artık saat 12:30'da yayınlanacak.