Dua Lipa yine modunda! Sosyal medyada güneş banyosu yaptı..."Tam bir Arnavut güzeli" Arnavut asıllı ünlü şarkıcı Dua Lipa ada tatilinden kareleriyle takipçilerini mest etti. Peş peşe paylaşım yapan Lipa, güzelliğiyle beğeni topladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, sahne hayatı kadar sosyal medyada da ışıltılı bir hayat yaşıyor. Şarkıları tüm dünyada dinlenen Dua Lipa'yı 87 milyon kişi takip ediyor. 27 yaşındaki Dua Lipa, sık sık paylaşım yaparak hayatını takipçileriyle paylaşıyor. Dua Lipa'dan ada pozları Jamaika'ya giden Arnavut güzeli Dua Lipa, Golden Eye adasının tadını çıkardı. Tatilden kareler paylaşan Dua Lipa, birbirinden cesur kombinleri ve fiziği ile göz kamaştırdı. Adeta güneşle dans eden Lipa, 6 milyondan fazla beğeni topladı.