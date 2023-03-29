Dua Lipa yine modunda! Sosyal medyada güneş banyosu yaptı...

Dünyaca ünlü şarkıcı Lipa, sahne hayatı kadar sosyal medyada da ışıltılı bir hayat yaşıyor.

Şarkıları tüm dünyada dinlenen Dua Lipa'yı 87 milyon kişi takip ediyor.

27 yaşındaki Dua Lipa, sık sık paylaşım yaparak hayatını takipçileriyle paylaşıyor.

Dua Lipa'dan ada pozları

Jamaika'ya giden Arnavut güzeli Dua Lipa, Golden Eye adasının tadını çıkardı.

Dua Lipa yine modunda! Sosyal medyada güneş banyosu yaptı...

Tatilden kareler paylaşan Dua Lipa, birbirinden cesur kombinleri ve fiziği ile göz kamaştırdı.

Dua Lipa yine modunda! Sosyal medyada güneş banyosu yaptı...

Adeta güneşle dans eden Lipa, 6 milyondan fazla beğeni topladı.

Dua Lipa yine modunda! Sosyal medyada güneş banyosu yaptı...
Dua Lipa yine modunda! Sosyal medyada güneş banyosu yaptı...