Dua Lipa'dan bornozlu pozlar! Ayna karşısından paylaştı... Arnavut asıllı ünlü şarkıcı Dua Lipa, duş sonrası makyajsız pozlarını yayınladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, müziği kadar sosyal hayatıyla da gündemde.

ABD ve İngiltere'de şarkılarıyla rekorlar kıran Dua Lipa, 87 milyon takipçisinin merceğinde.

27 yaşındaki Dua Lipa, Instagram hesabından hayatına dair detayları paylaşmayı ihmal etmiyor.

Duş sonrası Dua

Dua Lipa, banyodan paylaştığı kareleriyle dikkat çekti.

Bornozuyla ayna karşısında geçen Lipa, doğal güzelliğiyle beğeni topladı.

Sahnede ve gösterişli kıyafetlerle görmeye alışık olduğumuz Dua Lipa, sıfır makyaj ve bornozla da aurasını ortaya koydu.