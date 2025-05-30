Dua Lipa'nın bir küçüğünü görenin nutku tutuldu! İşte Rina Lipa ve pozları...

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Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, milyon takipçili sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Lipa, sahne hayatı kadar sosyal medyada da adından söz ettiriyor.

89 milyona yakın takipçisi olan Dua Lipa, bu kez kız kardeşi ile gündeme geldi.

KÜÇÜK LİPA

Dua Lipa'nın 24 yaşındaki kardeşi Rina Lipa ile pozları görenlerin nefesini kesti.

Moda dünyasının önemli figürlerinden biri olmaya aday olan Rina, aynı zamanda oyunculuk kariyerinde de yükseliyor.

Versace, Miu Miu gibi büyük markaların reklamlarında boy gösteren Rina, güzelliği ile de büyülüyor.