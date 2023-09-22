Dudak dudağa poz! Oyuncu Cansu Gültekin'in nikah pozları dikkat çekti.. Oyuncu Cansu Gültekin sosyal medya hesabından paylaştığı nikah kareleri ile dikkatleri üzerine çekti.

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Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Nurten karakteri ile tanınan oyuncu Cansu Gültekin sevgilisi Mustafa Dincir ile dünyaevine girdi.

Birçok dizide rol alarak ekranlara çıkan Cansu Gültekin nikah karelerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Eşi ile dudak dudağa poz veren Cansu Gültekin'in o paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı.

16 Mayıs 1990 yılında İstanbulda dünyaya gelen Cansu Gültekin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümü mezunudur.

Akasya Durağı, Kavak Yelleri, Baba Candır, Kertenkele Yeniden Doğuş, Masum Değliz, Kadın ve Bir Umut Yeter gibi biçrok projede rol alan Cansu Gültekin son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol aldı.

Cansu Gültekin son olarak Instagram hesabından yaptığı nikah kareleri ile adından söz ettirdi.

Cansu Gültekin paylaşımına şu ifadeleri ekledi;

"Beni hayal üstü bir yaşamın varlığıyla tanıştırdığın için teşekkür ederim. Hiç kırmadan, incitmeden, hayranlıkla, saygıyla, emekle, heyecanla, ilmek ilmek işlenmiş bir ilişki mümkünmüş. Her şeyim. Yoldaşım. Diğer yarım. Eşim. Her günümüzün bir öncekinden de büyüleyici olmasını dilerim. İyi ki varsın."

İşte Cansu Gültekin'in dikkat çeken nikah kareleri..