DUDAK UÇUKLATTI! Ünlü oyuncuların bölüm başı kazanacakları ücretler ortaya çıktı! Yeni sezonda ünlü oyuncuların kazanacakları ücretler belli oldu. İşte ünlü oyuncuların bölüm başı kazanacakları ücretler..

Ünlü oyuncuların yeni sezonda oynadıkları dizilerden bölüm başı kazanacakları ücretler ortaya çıktı.

Gazeteci Müge Dağıstanlı ünlü oyuncuların yeni sezonda kazanacakları ücretleri açıkladı.

Ekranların tanınan isimlerinden olan Müge Dağıstanlı'nın açıkladığı rakamlara göre yeni sezonda en çok ücreti Aile dizisinin başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya kazanacak.

Müge Dağıstanlı’nın haberine göre bazı oyuncuların aldığı bölüm başı ücretler şu şekilde;

- Kıvanç Tatlıtuğ: 1.5 milyon TL

- Serenay Sarıkaya: 1.2 milyon TL

- Pınar Deniz: 700 bin TL

- Kaan Urgancıoğlu: 700 bin TL

- Özgü Namal: 700 bin TL

- Demet Özdemir: 650 bin TL

- Engin Akyürek: 650 bin TL

- Afra Saraçoğlu: 500 bin TL

- Mert Ramazan Demir: 400 bin TL

- Sıla Türkoğlu: 100 bin TL

- Doğukan Güngör: 50 bin TL