Dudakları olay oldu! Oyuncu Melisa Döngel estetiği abartınca...

İddialı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem yaratan Melisa Döngel'in dudak estetiği takipçilerinin gözünden kaçmadı. Güzel oyuncunun son hali...

22 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz günlerde 'Sen Çal Kapımı' dizisinde ‘Ceren’ karakterine hayat vermişti.

Birçok projede yer alan ve bu projelerde başarılı bir performans sergileyen oyuncu, son olarak, Aşk Mantık İntikam isimli dizide ‘Çağla’ karakteriyle hayranlarının karşısına çıktı.

Şimdilerde tatilin keyfini süren Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Döngel, özellikle imaj değişiklikleriyle konuşuluyor.

İddialı pozlarıyla adından söz ettiren Melisa Döngel dudak estetiği yaptırdı.

Döngel'in yayınladığı son pozunu gören takippçileri ise, "O nasıl dudak" demeden geçemedi.

İŞTE MELİSA DÖNGEL'İN O POZU...