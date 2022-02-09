Dudaktan Kalbe'nin yürek yakan kemancısıydı! Hüseyin Kenan Gün'ün gerçek hayattaki oğlu bir hayli yakışıklı

Dudaktan Kalbe dizisinde oynadığı Hüseyin Kenan Gün karakteri ile tanınan Burak Hakkı'nın yakışıklı oğlu Rüzgar, babasının kopyası. Tıpkı babası gibi yakışıklı olan Rüzgar, herkesin ilgisini çekti.

Yazar Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından uyarlanan ve 2007-2009 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Dudaktan Kalbe, hüzünlü bir aşk hikayesini konu aldı.

O dönem Ada'da çekilen dizinin başrollerini; Aslı Tandoğan, Burak Hakkı, Özge Özder, Yiğit Özşener ve Fadik Sevin Atasoy gibi yetenekli isimler paylaştı.

Yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu'nun oturduğu, senaryosunu Ece Yörenç ile Melek Gençoğlu'nun kaleme aldığı dizinin müziklerini ise Toygar Işıklı yaptı.

Lamia ve Hüseyin Kenan Gün'ün birbirlerine olan büyük ama imkansız aşkının anlatıldığı proje, 2 sezon sürdü ve 75. bölümü ile final verdi.

Dizide Lamia karakterine güzel ve başarılı oyuncu Aslı Tandoğan hayat verirken, Hüseyin Kenan Gün'ü Burak Hakkı canlandırdı.

Yakışıklılığı ile o dönem genç kızların gönlünü kazanmayı başaran Burak Hakkı, adını geniş kitlelerce duyurmayı başardı.

Bu dizinin ardından birçok başarılı projede boy gösteren oyuncu, oğlu Rüzgar Hakkı ile gündem oldu.

Yakışıklı oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı Rüzgar, babasının tam anlamı ile kopyası...

BURAK HAKKI'NIN OĞLU RÜZGAR HAKKI'NIN YAKIŞIKLILIĞI

Bir dönem örnek çift olarak gösterilen Sema Şimşek ve Burak Hakkı, 2001 yılında dünyaevine girdi.

2012 yılında ani bir kararla boşanan çiftin arasında ihanet olduğuna dair haberler çıkmıştı. İkili boşandıktan sonra çocukları Rüzgar için sık sık bir araya geldi.

Hatta Sema Şimşek eski eşi Burak Hakkı'nın doğum gününü kutlamış ve "Rüzgar'ımın babası gerçek doğum gününde şehir dışında olacağından erken bir kutlama yaptık.

Rüzgâr'ımın annesi ve babası olarak dostça son nefesinize kadar çocuğumuzun yanında olacağımızın kanıtıdır bu fotoğraf. Çünkü biz mutlu bir çocuk yetiştiriyoruz. Hep mutlu ol Rüzgar'ım" ifadelerini kullanmıştı.

Yakışıklılığı ile dikkatleri çeken Burak Hakkı'nın oğlu Rüzgar ise şimdiden babasını geride bıraktı.

Mavi gözleri ve sarı saçları ile annesiyle alakası olmayan Rüzgar, sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Kullanıcılar, "Yakışıklılıkta babasını geçmiş" yorumunu yapmadan geçemedi.