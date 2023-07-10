Son zamanlarda düğünlerde ve düğün fotoğraflarında ilginç anlar yaşanmaya başlandı.
Düğünlerde yaşanan ilginç anlara bu defa düğün fotoğrafları da eklendi. Bir çift, dğğün footğraflarının çekimi sırasında ilginç anlar yaşadı.
Fotoğraf çekimi sırasında gelini kucağına alamayan damat, hayatının şokunu yaşadı.
Bu defa gelin damadı kucakladı
Bir deniz kenarında çekim yapmaya giden gelin ve damat, eğlendiren anlar yaşattı.
Fotoğrafçı damada gelini kucağına almasını söyledi. Beceremeyen damat ise fotoğrafçıyı şaşırttı.
Fotoğrafçının telkinleri sonrasında da gelin, damadı kucağına aldı.
O anlar çekilen karelere yansıdı
Gelinin damadı kucağına aldığı anlar, izleyenleri gülme krizine soktu. Damat ve gelinin eğlendiği fotoğraf çekimine dair kareler, sosyal medyada rekor kırdı.