Düğün için fotoğraf çekimine giden çiftten ilginç anlar! Bu defa gelin damadı kucakladı... Gören şaşırdı Düğün öncesi fotoğraf çekimine giden bir çift, eğlenceli anlara sahne oldu. Fotoğraf çekimi sırasında damat gelini kucağına alamayınca, roller değişti. Bu defa gelin, damadı kucağında taşıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Son zamanlarda düğünlerde ve düğün fotoğraflarında ilginç anlar yaşanmaya başlandı. Düğünlerde yaşanan ilginç anlara bu defa düğün fotoğrafları da eklendi. Bir çift, dğğün footğraflarının çekimi sırasında ilginç anlar yaşadı. Fotoğraf çekimi sırasında gelini kucağına alamayan damat, hayatının şokunu yaşadı. Bu defa gelin damadı kucakladı Bir deniz kenarında çekim yapmaya giden gelin ve damat, eğlendiren anlar yaşattı. Fotoğrafçı damada gelini kucağına almasını söyledi. Beceremeyen damat ise fotoğrafçıyı şaşırttı. Fotoğrafçının telkinleri sonrasında da gelin, damadı kucağına aldı. O anlar çekilen karelere yansıdı Gelinin damadı kucağına aldığı anlar, izleyenleri gülme krizine soktu. Damat ve gelinin eğlendiği fotoğraf çekimine dair kareler, sosyal medyada rekor kırdı.