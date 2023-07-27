Düğün için yapılan fotoğraf çekimine martı engeli! Milyon dolarlık gelin pislik içinde kaldı Düğün çekiminin yapılacağı yere gelen martılar, gelinliği pislik içerisinde bıraktı. Milyon dolarlık gelinliğin son hali ise görenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bu video ise düğün öncesi yapılan fotoğraf çekiminde kaydedildi. Bir gelin, fotoğraf çekiminde martıların saldırısına uğradı. Fotoğraf çekimine getirilen martılar, milyon dolarlık gelinliği pislik içerisinde bıraktı. Gelinliğin mahvolduğu anlar Gelin, düğün için fotoğraf çekimleri yaptırmak üzere gelinliğini giyerek sahil kenarında bir mekana gitti. Ancak çekimler sırasında bir grup martı, gelinliğin üzerine dışkıladı. Martıların saldırısının ardından binlerce liralık gelinlik kullanılamayacak hale geldi. Sosyal medyada rekor kırdı O anlar kameraya yansırken, gelinliğin hali sosyal medyada gündem oldu.