Sosyal medyaya yüklenen bazı dğün videoları, yaşanan ilginç anlar nedeniyle dikkati çekiyor.
Düğün sezonu ile birlikte kaydedilen ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. Bu defa bir damat, gelini şaşkınlığa uğrattı.
Düğün günü kesilen pastayı eşine değil annesine ikram eden damat, sosyal medyanın gündemine girdi.
Gelin neye uğradığını şaşırdı
Damat düğün pastasından geline vermek yerine önce annesine tattırdı. O anlarda gelinin şok yaşayıp kalakalması ise dikkat çekti.
Kullanıcılardan yorum yağmuru
Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntüler, kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
Sosyal medyada yorum yapanlar geline, "Hemen kurtul bu adamdan" dedi.