Düğün pastasını annesine yediren damat olay oldu! Gelinin eli havada kaldı Düğünde kesilen pastayı eşine değil annesine ikram eden damat, görenleri hayrete çevirdi. Gelinin şaşkın halleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Sosyal medyaya yüklenen bazı dğün videoları, yaşanan ilginç anlar nedeniyle dikkati çekiyor.

Düğün sezonu ile birlikte kaydedilen ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. Bu defa bir damat, gelini şaşkınlığa uğrattı.

Düğün günü kesilen pastayı eşine değil annesine ikram eden damat, sosyal medyanın gündemine girdi.

Gelin neye uğradığını şaşırdı

Damat düğün pastasından geline vermek yerine önce annesine tattırdı. O anlarda gelinin şok yaşayıp kalakalması ise dikkat çekti.

Kullanıcılardan yorum yağmuru

Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntüler, kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada yorum yapanlar geline, "Hemen kurtul bu adamdan" dedi.