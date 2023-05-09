Düğünde damadı azarlayan gelin viral oldu: "Sağa sola bakma" deyince... Bakın damat ne yaptı! Sosyal medyada paylaşılan bir video, herkesin dikkatini çekti. Bir düğünde gelinin damada, "Sağa sola bakma" diye bağırması gündem oldu. Gelini görenler, "Damadın vay haline" demeden geçemedi.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi.

Bu sefer video, bir çiftin düğününden geldi. Düğün sezonu açıldı ve düğünler arttı.

Gelen videoda ise bir gelinin damadı azarlaması dikkat çekti. Video, kısa süre içerisinde viral oldu.

Gelinin damada azarı viral oldu

Kız isteme, nişan ve düğn törenlerinden videolar gelmeye devam ediyor. Son zamanlarda bu videolar, sosyal medya üzerinden de tıklanma rekoru kırıyor.

Bu videolara bir yenisi daha eklendi. Son olarak bir düğünde karşılıklı olarak dans eden gelin ve damadın diyaloğu dikkat çekti.

Dans ederken etrafa bakınan damadı "Sağa sola bakma" diyerek uyaran gelinin halleri kameraya yansırken görüntüler, sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.