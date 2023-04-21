Damat gelinin yüzüne pasta tabağını böyle yapıştırdı! DÜĞÜNDE ORTALIK KARIŞTI

Sosyal medyada paylaşılan videolardan birisi, kısa süre içerisinde viral olmayı başardı.
Video bir düğünde kaydedildi. Pasta kesimi sırasında damadın yüzüne pasta sürmeye çalışan gelin, ilk etapta başarılı olamadı.
Ancak daha sonra damadın burnuna pasta sürmeyi başardı. O anlarda da kamera kayıttaydı.
Damadın intikamı acı oldu
Gelin pasta sürdükten sonra damadın ne yapacağı merak ediliyordu. Damat ise intikamını fena aldı.
Görüntünlerde damadın yüzüne pasta süren gelin, hiç beklemediği bir tepki alıyor. İntikam alan damat ,gelinin yüzüne pasta tabağını yapıştırıyor.
En çok paylaşılanlar arasına girdi
O anlar kameralara anbean yansırken, görüntüler dünyada en çok izlenenler arasına girdi.