Damat gelinin yüzüne pasta tabağını böyle yapıştırdı! DÜĞÜNDE ORTALIK KARIŞTI Sosyal medyaya düşen bir düğün videosu kısa süre içerisinde viral oldu. Paylaşılan videoda gelin ve damatın pasta yeme anları yer alırken, gelinin damadın yüzüne pasta sürdüğü görüldü. Damat ise gelinden intikamını fena aldı.

Sosyal medyada paylaşılan videolardan birisi, kısa süre içerisinde viral olmayı başardı. Video bir düğünde kaydedildi. Pasta kesimi sırasında damadın yüzüne pasta sürmeye çalışan gelin, ilk etapta başarılı olamadı. Ancak daha sonra damadın burnuna pasta sürmeyi başardı. O anlarda da kamera kayıttaydı. Damadın intikamı acı oldu Gelin pasta sürdükten sonra damadın ne yapacağı merak ediliyordu. Damat ise intikamını fena aldı. Görüntünlerde damadın yüzüne pasta süren gelin, hiç beklemediği bir tepki alıyor. İntikam alan damat ,gelinin yüzüne pasta tabağını yapıştırıyor. En çok paylaşılanlar arasına girdi O anlar kameralara anbean yansırken, görüntüler dünyada en çok izlenenler arasına girdi.