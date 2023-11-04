Dünya bu ilanı konuşuyor! Gizemli milyarder adasında yaşayacak çift arıyor! 5,5 milyon lira maaş Kimliğini saklayan milyarder bir iş insanı adasında yaşayacak ve adanın bakımını üstlenecek bir çift arıyor. İşte sosyal medyayı sallayan iş ilanının detayları..

ensonhaber.com

Kimliğini gizleyen milyarder iş adamı, Karayipler’deki özel adasında tam zamanlı iş olarak yaşayacak ve adanın bakımını üstlenecek şanslı bir çift arıyor.

Sosyal medyayı sallayan iş ilanı son günlerin en çok konuşulan olayları arasına girmeyi başardı.

İşe alınan çift Karayipler’deki Virjin Adaları'ndan birinde hem yaşayacak hemde adanın bakımını üstlenecek. Ayrıca adanın bir inşaat alanından lüks bir cennete dönüşmesinin reklamını yapacak.

İngiliz Daily Mail gazetesinin iddiasına göre, tam zamanlı çalışacak olan "influencer" çift ocak ayında bu gizli adaya gidecek ve sosyal medyada milyarder iş insanının "oyun sahası"nda yaşamaya ilişkin tecrübelerini sosyal medyada insanlar ile paylaşacak.

160 bin sterlin maaş

Gizemli iş insanı, yılda 160 bin sterlin (yaklaşık 5,5 milyon lira) maaşa Karayipler’deki özel adasında hem yaşayıp hem de çalışacak çift arıyor.

Başvuruda bulunan çiftlerin adanın sahibinin medya ekibi tarafından değerlendirilmek üzere bir TikTok videosu göndermeleri isteniyor.