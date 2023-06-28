Dünya devlerinin kurban bayramı paylaşımları beğeni topladı! Real Madrid, Liverpool, Manchester City.. Dünyanın en büyük futbol kulüpleri kurban bayramı dolayısıyla bazı kutlama mesajları yayınladılar. İşte o paylaşımlar..

Futbol dünyasının önde gelen dev kulüpleri kurban bayramı dolayısıyla paylaşımlarda bulundular.

Dünyanın en büyük futbol kulüpleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile müslümanların bayramını kutladı.

İşte dünya devlerinin kurban bayramı mesajları..

Real Madrid

'Kurban bayramınızı kutlarız.'

Manchester City

'Hayırlı bayramlar'

Borussia Dortmund

'Borussia Dortmund olarak tüm müslümanlara güzel bir bayram diliyoruz.'

Manchester United

'Dünyanın dört bir yanındaki tüm müslümanların bayramı mübarek olsun.'

Milan

'Milan'daki herkes müslümanlara hayırlı bayramlar diliyor.'

Liverpool

'Dünyanın dört bir yanındaki bütün Liverpool taraftarlarına iyi bayramlar diliyoruz'

Inter

'Size ve tüm sevdiklerinize iyi bayramlar'

Newcastle United

'Dünyanın dört bir yanındaki tüm Newcastle United destekçilerinin bayramı kutlu olsun.'