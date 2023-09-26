DÜNYA GALATASARAY'I KONUŞUYOR! Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'den ender görülen penaltı organizasyonu Bu akşam oynanan İstanbulspor - Galatasaray maçında Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin denediği penaltı organizasyonu sosyal medyada gündeme oturdu.

ensonhaber.com Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken ancak Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşındaki Molde maçı dolayısıyla ertelenen İstanbulspor - Galatasaray maçı bugün oynandı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, Mauro Icardi'nin 42. dakikada attığı gol ile 1-0 kazandı. Galatasaray aldığı bu galibiyet ile puanını 16'ya yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. İstanbulspor - Galatasaray maçında yaşanan bir pozisyon sosyal medyanın gündemine oturdu. 35. dakikada kazanılan penaltıyı farklı bir şekilde kullanmayı tercih eden Kerem Aktürkoğlu penaltıdan yararlanamadı. Sahalarda ender görülen bir penaltı organizasyonuna imza atan Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardı gündeme oturdu. Penaltıyı paslaşarak kullandılar Penaltı için topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu kaleye vurmak yerine pas vermeyi tercih etti. Kerem Aktürkoğlu'nun verdiği pası değerlendiremeyen Mauro Icardı topu dışarı gönderdi. Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin bu penaltı organizasyonu Türkiye'de ve dünyada gündeme oturdu. Penaltıdan faydalanamayan Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi bu pozisyondan 5 dakika sonra Galatasaray'ı öne geçiren gole imza attılar. Kerem Aktürkoğlu'nun asistini gole çeviren Mauro Icardi, Süper Lig'de üst üste 13 maçta gol atma başarısına imza attı.