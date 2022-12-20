- Haberler
- Medya Haberleri
- Dünya Kupası finalinde Arjantinli ünlü şarkıcıya taciz anı
Dünya Kupası finalinde Arjantinli ünlü şarkıcıya taciz anı
Final maçı esnasında tribünde bulunan genç adam, önünde bulunan şarkıcı kadını fiziksel temasları ile taciz etti. O anlar anbean kayda alındı.
- Haber Merkezi
- 20.12.2022 - 09:30
- Güncelleme : 20.12.2022 - 09:40
Tüm dünyanın gözleri, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalindeydi.
Arjantin penaltılarla maçı kazanarak 36 yıllık kupa hasretine son verirken, maça bir taciz olayı damga vurdu.
Fırsat kollayıp temas etti
Maç sırasında tribünde bulunan taraftarlardan biri, ünlü olduğu bilinen genç kadına sürekli olarak fiziksel temasta bulundu.
Genç kadına dokunmak için fırsat kollayan şahıs, kameralar tarafından anbean kayda alındı.
Tacize uğrayan genç kadının, ünlü şarkıcı Arjantinli Lali Espósito olduğu öğrenildi.
İşte finali gölgede bırakan o anlar...
Dünya Kupası finalinde Arjantinli ünlü şarkıcıya taciz anı ViDEO