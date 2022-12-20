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    Dünya Kupası finalinde Arjantinli ünlü şarkıcıya taciz anı

    Final maçı esnasında tribünde bulunan genç adam, önünde bulunan şarkıcı kadını fiziksel temasları ile taciz etti. O anlar anbean kayda alındı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 09:40
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    Dünya Kupası finalinde Arjantinli ünlü şarkıcıya taciz anı

    Tüm dünyanın gözleri, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalindeydi.

    Arjantin penaltılarla maçı kazanarak 36 yıllık kupa hasretine son verirken, maça bir taciz olayı damga vurdu.

    Fırsat kollayıp temas etti

    Maç sırasında tribünde bulunan taraftarlardan biri, ünlü olduğu bilinen genç kadına sürekli olarak fiziksel temasta bulundu.

    Genç kadına dokunmak için fırsat kollayan şahıs, kameralar tarafından anbean kayda alındı.

    Tacize uğrayan genç kadının, ünlü şarkıcı Arjantinli Lali Espósito olduğu öğrenildi.

    İşte finali gölgede bırakan o anlar...

    Dünya Kupası finalinde Arjantinli ünlü şarkıcıya taciz anı ViDEO

    Dünya Kupası finalinde Arjantinli ünlü şarkıcıya taciz anı #1

    Dünya Kupası finalinde Arjantinli ünlü şarkıcıya taciz anı #2


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