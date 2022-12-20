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Dünya Kupası finalinde Arjantinli ünlü şarkıcıya taciz anı

Dünya Kupası finalinde Arjantinli ünlü şarkıcıya taciz anı

Final maçı esnasında tribünde bulunan genç adam, önünde bulunan şarkıcı kadını fiziksel temasları ile taciz etti. O anlar anbean kayda alındı.