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Dünya Kupası zirveyi kaptırmıyor! İşte 14 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları!

Dünya Kupası zirveyi kaptırmıyor! İşte 14 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları!

14 Aralık 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.