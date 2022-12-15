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    Dünya Kupası zirveyi kaptırmıyor! İşte 14 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları!

    14 Aralık 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.
    • 15.12.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 11:40
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    Dünya Kupası zirveyi kaptırmıyor! İşte 14 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Dün akşam, O Kız, Hayatımın Şansı, Kuruluş Osman, Çöp Adam dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 14 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

    14 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Fransa Fas 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

    AB'de ise birinci sırada Fransa Fas 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Kuruluş Osman yer aldı.

    20+ABC1 grubunda da birinci sırada Fransa Fas 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    Dünya Kupası zirveyi kaptırmıyor! İşte 14 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları! #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1- FRANSA-FAS FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1

    2- KURULUS OSMAN       ATV

    3- ESRA EROL'DA             ATV

    4- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    5- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    6- KURULUS OSMAN (OZET)        ATV

    7- ATV ANA HABER          ATV

    8- COP ADAM     STAR TV

    9- O KIZ KANAL D

    10- MASTERCHEF TURKIYE           TV8

    AB İLK 10 PROGRAM

    1- FRANSA-FAS FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1

    2- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    3- KURULUS OSMAN       ATV

    4- COP ADAM     STAR TV

    5- ESRA EROL'DA             ATV

    6- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    7- MASTERCHEF TURKIYE             TV8

    8- ATV ANA HABER          ATV

    9- KURULUS OSMAN (OZET)        ATV

    10- O KIZ             KANAL D

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1- FRANSA-FAS FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1

    2- KURULUS OSMAN       ATV

    3- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    4- ESRA EROL'DA             ATV

    5- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    6- COP ADAM     STAR TV

    7- MASTERCHEF TURKIYE             TV8

    8- KURULUS OSMAN (OZET)        ATV

    9- ATV ANA HABER          ATV

    10- HAYATIMIN SANSI    FOX

    Dünya Kupası zirveyi kaptırmıyor! İşte 14 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları! #2


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