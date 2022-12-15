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- Dünya Kupası zirveyi kaptırmıyor! İşte 14 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları!
Dünya Kupası zirveyi kaptırmıyor! İşte 14 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları!
- 15.12.2022 - 11:38
- Güncelleme : 15.12.2022 - 11:40
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam, O Kız, Hayatımın Şansı, Kuruluş Osman, Çöp Adam dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 14 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları...
14 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları
Total'de birinci sırada Fransa Fas 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Fransa Fas 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Kuruluş Osman yer aldı.
20+ABC1 grubunda da birinci sırada Fransa Fas 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1- FRANSA-FAS FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
2- KURULUS OSMAN ATV
3- ESRA EROL'DA ATV
4- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6- KURULUS OSMAN (OZET) ATV
7- ATV ANA HABER ATV
8- COP ADAM STAR TV
9- O KIZ KANAL D
10- MASTERCHEF TURKIYE TV8
AB İLK 10 PROGRAM
1- FRANSA-FAS FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
2- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
3- KURULUS OSMAN ATV
4- COP ADAM STAR TV
5- ESRA EROL'DA ATV
6- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7- MASTERCHEF TURKIYE TV8
8- ATV ANA HABER ATV
9- KURULUS OSMAN (OZET) ATV
10- O KIZ KANAL D
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1- FRANSA-FAS FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
2- KURULUS OSMAN ATV
3- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4- ESRA EROL'DA ATV
5- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6- COP ADAM STAR TV
7- MASTERCHEF TURKIYE TV8
8- KURULUS OSMAN (OZET) ATV
9- ATV ANA HABER ATV
10- HAYATIMIN SANSI FOX