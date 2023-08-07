Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho'dan Mete Gazoz paylaşımı! 'Şampiyon' Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho sosyal medya hesabından Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyon olmayı başaran Mete Gazoz'u tebrik etti.

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi finalinde Kanadalı rakibi Eric Peters'ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Finalde Kanadalı Eric Peters'ı 6-4 mağlup eden Mete Gazoz altın madalyayı kazanarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü isimler Mete Gazoz'a tebrik mesajları yayınlarken bir paylaşımda Brezilyalı ünlü yazar Paulu Coelho'dan geldi

Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho sosyal medya hesabı üzerinden Mete Gazoz'u "Şampiyon" ifadesi ile tebrik etti.

Mete Gazoz da Paulo Coelho'ya yanıt vererek "Çok teşekkürler" dedi.

Ünlü yazar Paulo Coelho daha önce de, "Bu kitabı ilk olarak sana adıyorum. Senin gibi bir okçuluk dehasına kendi okçuluk eserimi sunuyorum" diyerek "Okçu'nun Yolu" isimli kitabını Mete Gazoz'a adamıştı.