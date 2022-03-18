Dünyanın en uzun bacaklarına sahip! O ise bakın neyden şikayetçi...

Dünyanın en uzun bacaklarına sahip! O ise bakın neyden şikayetçi...

Dünyanın en uzun bacaklarına sahip olan modeli Ekaterina Lisina, Guinness Dünya Rekoru’nu elinde tutuyor. Ancak Lisina, aşk hayatında bayağı bir zorlukla mücadele ediyor.

Manken ve modellerin uzun boylu olmaları şaşırtısı değil. Ancak Ekaterina Lisina, "en uzun bacak boyu"na sahip.

Dünyanın en uzun modeli ünvanını elinde bulunduran 205 cm uzunluğundaki Rus kadın, güzelliği ile dillere destan ancak sorunları da yok değil.

Lisina, bir röportajında boy uzunluğunun ikili ilişkilerinde yarattığı olumsuz durumlardan söz etti.

Olimpiyat Oyunlaru’nda bronz madalya kazanarak profesyonel basketbol kariyerini noktaladıktan sonra modellik yapmaya başladığını dile getiren Lisina'nın, boyuna göre bir partner bulması çok zor.

BACAK BOYU TAM 132 CM

Ekaterina'nın sol bacağı 132.8 cm uzunluğunda, sağ bacağı ise için 132,2 cm uzunluğunda.

SINIR 170 CM

Ortalama bir erkeğin kendisinden daha kısa olduğu için ikili ilişkilerindeki kriterler konusunda taviz vermek zorunda kaldığını ifade eden Lisina, “Muhtemelen 170 cm. Sınır bu olmalı. Bu sorunları bilirsiniz. Bir erkekten hoşlanırsınız ve sizden çok daha kısaysa ilişki yaşamak istemez. Çünkü ona göre çok uzunsunuzdur” diye konuştu.

"UYGULAMADAN FLÖRT ARADIM"

Kendi ülkesinden Los Angeles’a taşındığında ikili ilişkilerde kendisini bir çıkmazda hissettiğini belirtti. Lisina, “Ben parti insanı değilim, dışarı çıkmayı da çok sevmiyorum. Pek çok insanla tanıştığımı söyleyemem. Bu yüzden bir flört uygulaması kullanmak zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.