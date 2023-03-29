Dünyanın unutulmaz ismi: Naim Süleymanoğlu kaç yaşında ve neden öldü? Naim Süleymanoğlu'nun kırdığı rekorlar! Bu akşam TRT 1 ekranlarında milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi yer alacak. Naim Süleymanoğlu'nun ölüm sebebi ve kırdığı rekorlar merak ediliyor. İşte detaylar...

2019 yılında vizyona giren Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Başrollerinde Hayat Van Eck ve Yetkin Dikinciler’in yer aldığı filmin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu üstlendi. Senaryosunu ise Barış Pirhasan kaleme aldı.

Çıktığı ilk andan itibaren büyük ilgi gören Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran ve önemli rekorlar kıran milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alıyor.

Filmi heyecanla bekleyen seyirciler, Naim Süleymanoğlu’nun kaç yaşında ve neden öldüğünü merak ediyor. İşte Naim Süleymanoğlu’nun ölüm sebebi ve kırdığı rekorlar…

Naim Süleymanoğlu neden ve kaç yaşında öldü?

Siroza bağlı karaciğer yetmezliği bulunan Naim Süleymanoğlu, karaciğer nakli olmasına rağmen ameliyat sonrası oluşan beyin kanaması sebebiyle yoğun bakıma alındı.

Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017’de hayatını kaybetti. 19 Kasım’da ise Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi.

Naim Süleymanoğlu kırdığı rekorlar

1,47 cm boyu olması sebebiyle “cep herkülü” olarak adını tarihe yazdıran Naim Süleymanoğlu, kısa boyuna rağmen kendi ağırlığının 3 katını kaldırarak tarihe geçti ve sayısız rekor kırdı.

Gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere toplamda 63 rekorun sahibi olan Süleymanoğlu büyük başarılara imza attı.

Koparma kategorisinde 152,5 kilo rekoru bulunan Naim Süleymanoğlu, silkme kategorisinde ise 190 kilo rekora sahip.

Naim Süleymanoğlu kimdir?

Onlarca rekor ve madalyaya sahip olan, 9 yaşından itibaren kendini spora adayan Naim Süleymanoğlu, dünyanın unutulmaz isimlerinden biri oldu.

1992 Barselona Olimpiyatları'nda rakiplerine karşı ezici bir üstünlük sağladı ve altın madalya kazandı. Aynı yıl Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi.

1996 Atlanta Olimpiyatları'nda 64 kiloda 4 dünya rekoru kırarak 3. kez olimpiyatlarda madalya kazanarak tarihe geçti.

Başarıları sonrasında Time Dergisi’ne kapak olan ve Birleşmiş Milletler’de konuşma yapan Naim Süleymanoğlu Bulgaristan Türklerine yapılan zulmü dünyaya anlattı. Bu paylaşım sonrasında büyük baskı altında kalan Bulgaristan, Türkiye’ye göç etmek isteyen Türklere sınır kapılarını açmak zorunda kaldı.

Bu olay sonrası Naim Süleymanoğlu Bulgaristan Türklerinin milli kahramanı olarak anılmaya başlandı.