Durdurulamıyor... Gönül Dağı'nın Asuman'ı açıldıkça açıldı! 'Dizide uzun hırkalarınla bağlama çalıyordun'

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, Instagram pozlarıyla gündem oluyor. Diziden oldukça farklı bir imaj çizen Çağlar, güzelliği ile adından söz ettiriyor.

TRT 1 ekranlarının gönüllere dokunan dizisi Gönül Dağı, bozkırın en güzel hikayelerini sevenleri ile buluşturuyor.

Birbirinden genç ve yetenekli isimleri bir araya getiren dizi, Hazal Çağlar'ın ünlenmesine neden oldu.

Asuman karakterine hayat veren Çağlar, güzelliği ve söylediği Neşet Ertaş'ın türküleriyle herkesin ilgisini çekti.

Ramazan'la olan aşkından dolayı zaman zaman hüzünlendiren zaman zaman ise sevindiren Çağlar, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nü tamamlayan Çağlar, Aile Hükümeti projesinde ilk defa kamera karşısına geçti.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde de eğitim alan Çağlar, sosyal medyanın ise bir nevi aranan yüzü.

Sık sık fotoğraf paylaşan Hazal Çağlar'ın dizideki tarzından oldukça farklı giyinmesi bazı hayranlarını şaşırttı.

Bazı hayranları ise güzelliğine ve kusursuz fiziğine gönderme yaparak, "Ramazan çok şanslı" demeden geçemedi.

Instagram'da Hazal Çağlar

Hazal Çağlar, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Çağlar, sosyal medya hesabından paylaştığı pozları ile takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medyadan her geçen gün takipçi sayısını artıran Çağlar, rengarenk kıyafetleri ile göz doldurdu.

Set dışında bir hayli eğlenceli olan hatta setten kareler paylaşan Çağlar, hayranlarını bu anlamda mutlu ediyor.

Uzun siyah saçları ve dolukça doğal gözüken makyajı sayesinde ayrı bir havaya bürünen Çağlar, rol arkadaşı Cihat Süvarioğlu ile yakıştırılıyor.

Ancak Süvarioğlu'nun oldukça mutlu giden bir ilişkisi var ve Hazal Çağlar'la set dışında da yakın arkadaş.. Hayranları bu konuda hayal kırıklığına uğramasına rağmen, dizideki uyumları başarılarını perçinliyor..