Duru güzelliği ile mest etti! İşte Güldür Güldür Show'un Şevket'i Çağlar Çorumlu'nun eşi...

Duru güzelliği ile mest etti! İşte Güldür Güldür Show'un Şevket'i Çağlar Çorumlu'nun eşi...

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'da hayat verdiği Şevket karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu'nun eşi, duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

1977 yılında Amasya'da öğretmen bir anne ve babanın oğlu olarak dünyaya gelen ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü bitirdi.

Ayrıca okulun tiyatro kursuna kaydolan Çağlar Çorumlu, üniversiteyi bitirdikten sonra oyunculuk alanında eğitim almak için İstanbul'a taşındı.

Tiyatro eğitimini profesyonel anlamda tamamlayan Çorumlu, başrollerini Hande Ataizi ve Cem Davran'ın paylaştığı Ruhsar dizisinde 'Baha' rolüyle izleyici karşısına çıktı.

Yedi Numara, Avrupa Yakası, Teyzanne, Jet Sosyete ve Arif V 216 gibi projelerde rol alan Çorumlu özellkile 2010 yılında yer aldığı ''Prensesin Uykusu'' filmiyle büyük beğeni topladı.

Animasyon ve dublaj çalışmaları da yapan ünlü komedyen, sevgilisi Gaye Pişkin'e 800 izleyicinin katıldığı bir müzikalde evlilik teklifi etmişti.

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'daki 'Şevket Hoca' tiplemesiyle seyirciyi kahkahaya boğan oyuncu, 2012 yılında Gaye Pişkin ile dünyaevine girdi.

DURU GÜZELLİĞİYLE MEST ETTİ

2013 yılında dahil olduğu Güldür Güldür'den geçtiğimiz yıl ayrılan ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu, özel hayatını magazin basınından uzak tutmaya çalışan isimler arasında yer alıyor.

Gaye Pişkin ve Çağlar Çorumlu çiftinin, Ali Emre adında bir erkek çocukları bulunuyor.

Eşinin aksine gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Gaye Pişkin ise duru güzelliğiyle görenleri mest ediyor: