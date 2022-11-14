Duy Beni 20. bölüm fragmanı! Duy Beni final bölümüyle son kez ekranlara gelecek..

Duy Beni 20. bölüm fragmanı! Duy Beni final bölümüyle son kez ekranlara gelecek..

Star TV'nin sevilen dizisi Duy Beni 20. bölümüyle final yapacak. İşte dizinin final bölümü fragmanı..

Star TV'nin sevilen dizisi Duy Beni 20. bölümüyle final yapmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan ve Murat Daltaban gibi isimlerin yer aldığı dizi ekranlara veda ediyor.

Duy Beni dizisi 17 Kasım Perşembe günü yayınlanacak olan 20. bölümü ile final yapacak. Dizinin final bölümü fragmanı yayınlandı.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Ali Balcı oturuyordu.

Duy Beni final bölümüyle 17 Kasım Perşembe günü saat 20:00'de Star TV'de ekranlara gelecek. İşte merakla beklenen final bölümü fragmanı..

Duy Beni 20. bölüm fragmanı VİDEO