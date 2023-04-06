Duyan inanamıyor! Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hamdi Babası bakın nereliymiş! Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hamdi Baba karakteri ile dikkat çeken ünlü ismin hayatını araştıranlar, memleketini duyunca şaşırıyor. İşte Muhammed Cangören'in memleketi..

Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Muhammed Cangören'in nereli olduğu merak ediliyor. Başarılı oyuncu oynadığı dizilerde gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Abuzer Kömürcü karakteri ile ünlenen oyuncunun memleketini duyan şaşkınlığını gizleyemiyor.

71 yaşındaki Muhammed Cangören oyunculuk kariyerine 1998 yılında yayınlanan İkinci Bahar isimli dizide canlandırdığı Bekir Ağa karakteri ile adım attı.

Özellikle Kurtlar Vadisi'nde oynadığı rol ile tanınan Muhammed Cangören birçok dizide rol aldı.

Muhammed Cangören, son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hamdi Baba karakteri ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Afganistan'da dünyaya geldi

Ünlü oyuncu 1 Temmuz 1951 yılında Afganistan'ın Meymene şehrinde dünyaya geldi.

Oyunculuk merakı ortaokulda başlayan Muhammed Cangören o dönem tiyatroya başladı.

1969 yılında Afganistan'da bulunan televizyon kanallarında çalışmaya başlayan Muhammed Cangören 25-30 civarında televizyon filmi bulunmaktadır.

Ünlü oyuncu 1982 yılında Türkiye'ye gelerek tiyatro yapmaya başladı. Muhammed Cangören Türkçeyi de bu yıllarda öğrendi.