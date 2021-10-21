Duyanlar şaşırdı! Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye'si Hülya Darcan'ın kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı

Duyanlar şaşırdı! Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye'si Hülya Darcan'ın kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı

Bir Zamanlar Çukurova'da Lütfiye karakterine hayat veren Hülya Darcan'ın kızının kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye'si Hülya Darcan'ın kızı...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 4. sezonuyla da perşembe akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova, yayın hayatı boyuncu oyuncu sirkülasyonu yaparak senaryosunu dinamik tuttu ve izleyicisini kendine bağlamayı başardı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncu kadrosuna 3. sezonda katılan isimlerden biri de Hülya Darcan oldu. Diziye Lütfiye Duman karakteriyle dahil olan Hülya Darcan, başarılı oyunculuğuyla diziye yepyeni bir soluk getirdi.

BERGÜZAR KOREL'İN ANNESİ

Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye'si Hülya Darcan hakkında araştırma yapan hayranları, Darcan'ın kızının kim olduğunu görünce şoke oldu.

Hülya Darcan'ın kızının ünlü oyuncu Bergüzar Korel olduğunu ilk defa duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.