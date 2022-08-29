Petrol
101
2.01%
Euro
18.2171
0.66%
Dolar
18.1854
0.11%
Altın
1.018
0.25%
Borsa
3157
0.35%
Bitcoin
372.397
1.66%
BTXN Coin
4.19
-0.71%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Duygu Özaslan bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı! 'Favoriniz hangisi?'

    Ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.Sizin favoriniz hangisi diye sordu..
    • 29.08.2022 - 15:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Duygu Özaslan bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı! 'Favoriniz hangisi?'

    Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan geçtiğimiz aylarda basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evlenmesiyle magazin gündeminde yer almıştı.

    Duygu Özaslan sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlar ile de sık sık gündeme geliyor.Güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Özaslan sosyal medyanın en aktif isimleri arasında yer alıyor.

    Duygu Özaslan bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı! Favoriniz hangisi? #1

    Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Duygu Özaslan'ın instagramda 2 milyon takipçisi bulunuyor.Duygu Özaslan tatil pozlarıyla takipçilerinin beğenisini kazandı.

    Son instagram paylaşımında "2022 yaz,favoriniz hangisi? benimki 10" açıklamasıyla paylaştı.Bu yaz verdiği pozları paylaşan fenomen takipçilerinin fikrini merak etti.İşte o paylaşımlar..

    Duygu Özaslan bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı! Favoriniz hangisi? #2

    Duygu Özaslan bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı! Favoriniz hangisi? #3

    Duygu Özaslan bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı! Favoriniz hangisi? #4

    Duygu Özaslan bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı! Favoriniz hangisi? #5

    Duygu Özaslan bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı! Favoriniz hangisi? #6

    Duygu Özaslan bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı! Favoriniz hangisi? #7

    Duygu Özaslan bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı! Favoriniz hangisi? #8


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    İsveç, Ukrayna'ya yardımlarını sürdürecek
    Dünya

    İsveç, Ukrayna'ya yardımlarını sürdürecek

    İsviçre'de 'Erdoğan' pankartı davası Yargıtay'da
    Dünya

    İsviçre'de 'Erdoğan' pankartı davası Yargıtay'da

    Görüş Bildir