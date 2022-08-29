Duygu Özaslan bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı! 'Favoriniz hangisi?'

Ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.Sizin favoriniz hangisi diye sordu..

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan geçtiğimiz aylarda basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evlenmesiyle magazin gündeminde yer almıştı.

Duygu Özaslan sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlar ile de sık sık gündeme geliyor.Güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Özaslan sosyal medyanın en aktif isimleri arasında yer alıyor.

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Duygu Özaslan'ın instagramda 2 milyon takipçisi bulunuyor.Duygu Özaslan tatil pozlarıyla takipçilerinin beğenisini kazandı.

Son instagram paylaşımında "2022 yaz,favoriniz hangisi? benimki 10" açıklamasıyla paylaştı.Bu yaz verdiği pozları paylaşan fenomen takipçilerinin fikrini merak etti.İşte o paylaşımlar..