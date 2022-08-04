Duygu Özaslan mayosuyla sere serpe uzandı, sosyal medya yıkıldı! 'Kum dayanamamış biz nasıl dayanalım?'

Duygu Özaslan mayosuyla sere serpe uzandı, sosyal medya yıkıldı! 'Kum dayanamamış biz nasıl dayanalım?'

Tatilin tadını çıkaran Duygu Özaslan, mayosuyla poz verdi. Güzel fenomen sosyal medya hesabından paylaştığı bu pozu ile övgüleri topladı.

17 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Duygu Özaslan, İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı ancak tamamlamadan okulu bıraktı.

Youtube üzerinden içerikler üretmeye başlayan Duygu Özaslan, makyaj videoları sayesinde tanınmaya başladı.

Geçen zaman içerisinde Youtube üzerinden 1 milyondan fazla takipçiye ulaşan Özaslan, fenomen oldu.

Fenomen olarak anılmaya başlayan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hem beğenilen hem de eleştirilen Duygu, Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evlendi.

3 gün 3 gece düğün yapan ve Paris sokaklarında nefes kesen pozlar veren Duygu, şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor.

Eşiyle birlikte tatilin keyfini süren Duygu Özaslan, bulimia nervoza hastalığını atlattı ve kusursuz fiziğiyle düşman çatlattı.

Mayosuyla poz veren ve kilolarından kurtulduğu görülen Duygu, güzelliğiyle hayranlarından tam not aldı.

Duygu Özaslan'dan fizik şov

Paris'te evlenen ve düğünüyle herkesin ilgisini çeken Duygu Özaslan, günlerce konuşuldu.

Hem gelinliği hem de düğün videosu ile ilgi odağı olan güzel fenomen, düğünden sonra tatile çıktı.

Yorgunluğunu atan ve bolca dinlenen Duygu, sosyal medyaya fotoğraf koymayı ise ihmal etmiyor.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken fenomen, mayosuyla kumlara uzanarak poz verdi.

O poza takipçileri, "Yaktın be duygu abla", "İşte bu yüzden Duygu" gibi yorumlar geldi

İŞTE O MEŞHUR POZ